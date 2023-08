Über 10.000 Gäste besuchten das Margarethenfest am vergangenen Wochenende in Bad Schmiedeberg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Schmiedeberg/MZ - Mehr als zufrieden mit dem Margarethenfest in Bad Schmiedeberg, das am vergangenen Wochenende über die Bühne ging (die MZ berichtete), zeigen sich die Organisatoren am Tag danach. Vereinschef Enrico Hilgers spricht von einem Erfolg, was ihm von verschiedener Seite versichert worden sei.