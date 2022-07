Oranienbaumer Sportvereine sollen Fördermittel erhalten

Sportvereine wollen für Investitionsvorhaben Fördermittel beantragen. Was die Stadträte dazu beschließen.

Vockerode/MZ - Einen Zuschuss in einer Höhe von 258.000 Euro will die Stadt Oranienbaum-Wörlitz aus dem Investitionspakt des Bundes zur Förderung von Sportstätten erhalten. Davon entfallen 250.000 Euro auf das Umfeld des Oranienbaumer SV Hellas 09 am Waldhaus. 8.000 Euro sollen dem FSV Turbine Vockerode zukommen. Insgesamt belaufen sich die Finanzhilfen im Programmjahr 2022 auf 110 Millionen Euro.