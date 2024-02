Am 19. Februar wird die erste Wahl eines Jugendstadtrates in Oranienbaum-Wörlitz durchgeführt. Auf der Stadtseite wird über Bewerber informiert. Hunderte Wahlberechtigte sind eingeladen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - Karl Pinkert ist 17, Schüler der elften Klasse an der Gesamtschule im Gartenreich (GiG) in Oranienbaum und: Kandidat für den Jugendstadtrat von Oranienbaum-Wörlitz. Auf der Homepage der Stadt formuliert Pinkert seine Schwerpunkte für die Arbeit, sie lauten in Kürze: die Verbindung zur Heimatgeschichte, ein möglicher Standort für die Zusammenkunft von Jugendlichen und ein besserer Anschluss der einzelnen Orte an Oranienbaum. Auch die 16-jährige Hanna Charlotte Zabel ist Schülerin an der GiG, auch sie bewirbt sich für ein Mandat im Jugendstadtrat, ihre Ziele sind vielfältig, eines lautet, „jedem Kind und Jugendlichen so gut wie möglich eine Stimme zu geben“.