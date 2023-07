Volksbank Dessau-Anhalt spendet für künftiges Jugendparlament von Oranienbaum-Wörlitz. Was es mit der Summe von 350 Euro auf sich hat und wie die Lage ist.

Silke Hövelmann von der Volksbank Dessau-Anhalt zur Spendenscheckübergabe am Rathaus von Oranienbaum, mit Roland Seebert (l.) und Jan Illmer

Oranienbaum/MZ - Das Bild hat Symbolcharakter: Die Tür zum Rathaus in Oranienbaum in der Franzstraße 1 steht offen und willkommen ist dort gewiss auch die Jugend. Um die geht es an diesem Mittwochmorgen im Speziellen, als Silke Hövelmann von der Volksbank Dessau-Anhalt dem Bauamtsleiter und stellvertretenden Bürgermeister von Oranienbaum-Wörlitz, Roland Seebert, und Hauptamtsleiter Jan Illmer einen symbolischen Scheck über 350 Euro übergibt. Denn die Spende dient, wie Seebert sagt, der Jugendarbeit. Eingesetzt werden soll sie für Sachkosten, die im Zusammenhang mit dem geplanten Jugendstadtrat von Oranienbaum-Wörlitz zu erwarten sind.