Für das Klima - Drei Wochen lang will die Kommune beim Stadtradeln mitmachen. Was noch gesucht wird.

Oranienbaum-Wörlitz beteiligt sich an bundesweiter Aktion

Bei der Suche nach einem Auftaktort für das Stadtradeln in Oranienbaum-Wörlitz ist auch das Areal am Gemeindezentrum von Vockerode im Gespräch.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oranienbaum-Wörlitz/MZ - Die Stadt Oranienbaum-Wörlitz will sich vom 26. August bis zum 15. September dieses Jahres an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ beteiligen. Diese Information hielt Jan Wieczorek (SPD) in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Vockerode bereit. Wieczorek, der im Ordnungsamt der Kommune arbeitet, ist neben Stephanie Albrecht einer der lokalen Koordinatoren und Ansprechpartner der Veranstaltung.