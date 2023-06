Oranienbaum/MZ - Sieben Handlungsfelder, untersetzt mit 33 Maßnahmen sind das Ergebnis bisheriger Bemühungen, für Oranienbaum-Wörlitz ein Integriertes Gemeindliches Entwicklungskonzept, kurz: IGEK, zu erarbeiten. Darüber wurde am Mittwochabend bei einem dritten Bürgerforum informiert. Nach Ortsbegehungen, Lenkungsrunden und Foren für die Öffentlichkeit in Vockerode und in Wörlitz war man nun in der Cafeteria am Seniorenstift

„Haus Katharina“ in Oranienbaum zusammengekommen. Die Resonanz diesmal war auf Besucherseite zahlenmäßig überraschend verhalten. Jene aber, die da waren, zeigten sich interessiert.