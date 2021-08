Oranienbaum will Kredit für Kita-Neubau haben

Oranienbaumer Kita „Spielgarten“: Die Einrichtung ist baulich in keinem guten Zustand, weshalb ein Ersatzneubau entstehen soll. Geplant ist das schon lange, bis dato konnte keine Finanzierung gesichert werden.

Vockerode - Tilo Teichmann (CDU) ist neuer Vorsitzender des Stadtrats von Oranienbaum-Wörlitz. Die Entscheidung fiel am Dienstagabend bei einer Sitzung des Gremiums im Gemeindezentrum von Vockerode. Abgestimmt wurde geheim, die anderen Fraktionen hatten zunächst keine eigenen Kandidaten benannt, bei der Auszählung um 18.45 Uhr war dann offenbar noch ein Vorschlag aufgeploppt, der jedoch nicht näher benannt wurde.

Drei weitere Abgeordnete votierten mit nein. Von den 17 anwesenden der insgesamt 21 Stadträte sprachen sich indes 13 für Teichmann aus. Die Neuwahl war notwendig, nachdem die bisherige Stadtratsvorsitzende Karin Tschernich-Weiske (CDU) dieses Amt aufgrund ihrer Wahl in den Landtag von Sachsen-Anhalt niedergelegt hatte.

Am Dienstag erklärte Tschernich-Weiske, dass sie auch auf den Stellvertreter-Posten verzichtet, diesen hat bekanntlich der Vockeroder Ortsbürgermeister Rüdiger Schmidt (SPD) inne.

Wichtige Entscheidung

Teichmann, der in Oranienbaum eine Steuerberatungskanzlei hat, die auch für die Stadt tätig sei, versicherte, unabhängig zu agieren. Zudem kündigte er an, „zielstrebig“ durch die Ratssitzungen führen zu wollen. Erste Gelegenheit dazu hatte er unmittelbar nach seiner Wahl am Abend dieses 17. August, denn die Tagesordnung allein im öffentlichen Teil war schon gut gefüllt.

Eine der wichtigsten Entscheidungen, die zu fällen waren, betrifft einen notwendigen Ersatzneubau für die Kita „Oranienbaumer Spielgarten“. Seit mehr als zehn Jahren gibt es entsprechende Bemühungen, doch wurden Anträge auf Fördermittel aus unterschiedlichen Programmen stets abgelehnt. Auch andere Überlegungen in Hinblick auf Trägermodelle und Investoren zerschlugen sich. Jetzt soll versucht werden, das Vorhaben über einen Kommunalkredit zu realisieren.

„Daran führt kein Weg vorbei“

Einstimmig sprachen sich die Stadträte dafür aus, dass die Verwaltung diesbezüglich mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Wittenberg in Verhandlung tritt. Zuvor hatte der Oranienbaum-Wörlitzer Bürgermeister Maik Strömer (CDU) noch einmal an die Chronologie der Ereignisse seit 2010 erinnert und betont, ohne erneut im Einzelnen auf den baulichen Zustand der Einrichtung einzugehen: „Die Dringlichkeit ist jedem bewusst.“

Pierre Aster vom städtischen Bauamt erklärte: „Wir brauchen eine neue Kita, daran führt kein Weg vorbei.“ Aster stellte zudem eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Projektes vor. Zu den wichtigsten Zielen, die mit einem Ersatzneubau verfolgt werden, gehört die Sicherstellung der Kinderbetreuung „unter optimalen Bedingungen und nach heutigem Standard“, heißt es in dem Papier und auch, dass der Kita im jetzigen Zustand der Entzug der Betriebserlaubnis drohen könnte.

Tatsächlich wird die Betriebserlaubnis für die Kita „Oranienbaumer Spielgarten“ vom Landkreis, wie Strömer es am Mittwoch gegenüber der MZ formuliert, „in ganz engmaschigen Abständen“ geprüft. Er hoffe, hinsichtlich eines Kommunaldarlehens für den angestrebten Ersatzneubau ganz zeitnah in die Gespräche mit der Kommunalaufsicht eintreten zu können. Nach einem möglichen Projektstart befragt sagt Maik Strömer: „Ich würde mir wünschen, dass wir nächstes Jahr beginnen können.“

Genehmigung erloschen

Bis es soweit ist muss zunächst einmal auch eine neue Baugenehmigung vom Landkreis Wittenberg erteilt werden. Denn aufgrund der langen Verfahrensdauer ist eine Baugenehmigung von 2011 inzwischen erloschen. (mz)