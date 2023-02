Noch in dieser Woche sollen Plädoyers in dem Fall von versuchtem Totschlag gehalten werden.

Nach Messerangriff in Wittenberger Wohnung

Wittenberg/Dessau/MZ - Im Schwurgerichtsverfahren vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau gegen einen 24-jährigen Wittenberger, der sich wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verantworten muss, sollen an diesem Donnerstagnachmittag die Plädoyers gehalten werden. Dann ließe sich der Plan umsetzen, das Urteil am 27. Februar zu verkünden. Verteidiger Hagen Lasarczyk hat nicht ausgeschlossen, dass es noch eine Einlassung seines Mandanten geben kann.