Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oranienbaum-Wörlitz/MZ - Als es am Samstagmorgen in einem Heizkraftwerk im Dessora-Industriepark bei Oranienbaum brannte (die MZ berichtete), waren nach Auskunft von Jan Wieczorek auch 45 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Oranienbaum-Wörlitz vor Ort. Und es war, wie der Stadtwehrleiter von Oranienbaum-Wörlitz bestätigt, nicht der einzige Einsatz an diesem Tag: Sowohl am Samstagabend als auch Freitagabend haben acht Kameraden in zwei Schichten beim Kleinkunsttraum-Festival in Oranienbaum die Brandsicherheitswache gestellt.