Ohne Fahrerlaubnis unterwegs: 17-Jähriger knallt mit Auto gegen Hauswand in Pratau

Am Sonntag gegen 19.30 Uhr befuhr in Kemberg ein 17-jähriger Jugendlicher mit einem PKW Renault die Mühlstraße in Richtung Leipziger Straße. Er verlor alleinbeteiligt die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und streifte eine Hauswand.

Die Unfallursache konnte noch nicht zweifelsfrei geklärt werden. Der PKW und die Hauswand wurden beschädigt.

Da der Fahrzeugführer keine entsprechende Fahrerlaubnis besitzt und der 19-jährige Fahrzeughalter diese Fahrt trotzdem zuließ, wurden gegen beide Personen Strafverfahren eingeleitet. (mz)