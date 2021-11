Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Diebstahl in Wittenberg - Polizei bittet um Hinweise

Wittenberg - Nach den bisher geführten Ermittlungen entwendete eine bislang unbekannte männliche Person in den frühen Abendstunden des 29.07.2021 ein in der Dessauer Straße in Wittenberg abgestelltes und gegen Diebstahl gesichertes Fahrrad.

Dazu lud sich der Täter das Fahrrad auf die Schultern und trug es auf diese Weise vom Tatort weg. Dabei wurde er fotografiert.

Der Mann wurde während des Diebstahls fotografiert. Foto: Polizei

Die Ermittler bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Identifizierung der unbekannten Person beitragen. Wer kennt den Mann und/oder kann Angaben zu seiner Person machen?

Hinweise nimmt das Polizeirevier in Wittenberg unter 03491/469-291 oder auch unter der E-Mail-Adresse prev-wb@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.