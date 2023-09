Internationale WG öffnet am Wochenende ihre Ateliers. Künstler aus fünf Nationen bereiten in Coswig eine Berliner Vernissage vor.

Offene Ateliers in Coswig

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

COSWIG/MZ - Als Dasha Brian ihr vorübergehendes Quartier in der Friederikenstraße bezogen hat, war der jungen Künstlerin noch nicht ganz klar, wie wichtig der geplante Aufenthalt für sie persönlich werden würde. Die 27-Jährige plagt schon seit einigen Jahren eine Essstörung. In Coswig habe sie entschieden, sich innerhalb eines Kunstprojektes mit ihrem Leiden auseinanderzusetzen. Ihre Mitstreiter – insgesamt nehmen sieben Künstlerinnen und Künstler aus Argentinien, Spanien, Portugal, Weißrussland und Deutschland an dem Projekt teil - unterstützen sie.