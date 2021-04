Ochsenzunge plagt Eiche in Oranienbaum-Wörlitz

Oranienbaum-Wörlitz - Die Stadt Oranienbaum-Wörlitz ist kürzlich verstärkt ihren Verpflichtungen zur Verkehrssicherung nachgekommen. In diesem Rahmen sind verschiedene Bäume überprüft und - dort, wo es erforderlich war - sogar komplett entfernt worden. Von Ordnungsamtsleiter Falk Müller war zu erfahren, was in Oranienbaum, Kakau und Wörlitz konkret passierte.

Gewichtsverlust hilft nicht

Nach dem Verlust eines dicken Astes in einer Höhe von sieben Metern musste eine der stattlichen Eichen an der Westgrenze des Oranienbaumer Busbahnhofs endgültig gefällt werden. Zuvor hatte es Versuche gegeben, durch massive Kürzungen im Bereich der Krone das Gewicht zu reduzieren, das auf dem Stamm lastete. „Das allmähliche Absterben der Eiche hat dieser Eingriff, den die Kameraden der Feuerwehr vorgenommen haben, aber nicht verhindert. Das hat man an der sich immer mehr ablösenden Rinde sehen können“, informierte Müller zur Vorgeschichte.

In der Folge beantragte die Kommune beim Landesverwaltungsamt die Fällung, musste allerdings einige Auflagen erfüllen. Vorrangig ging es darum, den im Baum siedelnden Heldbock nicht zu vertreiben. Zu dem Zweck ist der Stamm nunmehr in unmittelbarer Nachbarschaft des einstigen Standorts liegend deponiert worden. Für die Dauer von drei Jahren hat das Insekt jetzt die Chance, alle Entwicklungsstadien in Ruhe abzuschließen. Mitarbeiter des Landeszentrums Wald zogen um die Lagerstatt des Baumes zur Sicherheit noch einen rustikalen Zaun.

Die Umzäunung, an 16 Pfählen befestigt, die knapp einen halben Meter ins Erdreich ragen, besteht aus einfachen Schwartenbrettern der Lärche. Außerdem möchte die Stadt eine kleine Tafel anbringen, auf der Wissenswertes über Sinn und Zweck der Maßnahme nachzulesen ist. Dazu könnten die Angaben zur Eiche selbst gehören. Dem Ordnungsamt zufolge brachte sie es auf einen Stammdurchmesser von 90 Zentimetern, eine Länge von elf Metern und ein Gewicht von acht Tonnen.

Noch genügend Eichen da

Bei der Umlagerung des Stammes, an dem auch Nistkästen befestigt worden sind, konnte mit der Waage am Kran sichergestellt werden, wie weit der Ausleger ausfahren konnte. Ob der unter Schutz stehende Heldbock sich im Übrigen gleich wieder am Busbahnhof ein neues Obdach suche, wollte der Ordnungsamtsleiter nicht mit letzter Gewissheit voraussagen. „Das ist eben Natur. An Ort und Stelle bleiben könnte er aber schon. Es stehen noch genug Eichen auf dem Areal.“

Die als erhaltenswertes Naturdenkmal eingestufte Eiche auf dem Gottesacker, deren Umfang sich auf fünf Meter beläuft, ist mittlerweile von Experten des in Sachsen beheimateten Instituts für Baumdiagnostik untersucht worden. Zum Programm der Untersuchung - die Kommune gewährleistete eine Befahrung per Hebebühne - gehörten verschiedene Bohrungen, aus denen sich Erkenntnisse zur Stand- und Bruchsicherheit ableiten lassen. Die darüber hinaus vorgenommene Sichtkontrolle bestätigte, dass sich auch in diesem Baum der Heldbock angesiedelt hat. Ferner sind am Stamm Pilze festgestellt worden. „Hier handelt es sich um die Ochsenzunge und den Tropfenden Schillerporling“, gab Falk Müller einen Überblick.

Schicksal ist völlig offen

Von den Fachleuten sei nicht ausgeschlossen worden, dass noch weitere Arten hinzukommen. Zusätzlich seien die Ast-Aus- und Ast-Abbrüche sowie die umfangreiche Totholzbildung dokumentiert worden. Angesichts von Grau- und Weißfäule im Stamm- und Wurzelbereich sei das weitere Schicksal der Eiche völlig offen, hieß es.

„Wir können noch nicht sagen“, so der Ressortleiter, „wann uns das Gutachten vollständig vorliegt. Wir sind sehr gespannt, welche Möglichkeiten uns empfohlen werden, die zum Besten sowohl für den Baum als auch für die Besucher sind.“ Federführend hierfür sei weiterhin der Landkreis Wittenberg.

Auf dem Gelände an Erdmannsdorffstraße und Horstdorfer Weg sind von der Stadt Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Verkehrssicherheit durchgeführt worden. Das seien aber keine gestalterischen Eingriffe gewesen, wie sie kürzlich von den Wörlitzer Ortschaftsräten wie berichtet im Rahmen eines Vor-Ort-Termins ins Auge gefasst worden sind, betonte Falk Müller“.

Komplett entnommen habe man eine Gruppe von Lärchen, die nach 40 bis 50 Jahren ihren Zenit überschritten hatten, und drei Fichten, die von Stürmen gezeichnet waren. „Das haben wir zeitlich so geschafft, dass keine Ausnahmegenehmigung notwendig war“, sagte Falk Müller. In der Runde der Ortschaftsräte war darauf hingewiesen worden, bei der künftigen Bepflanzung des Friedhofs auf Fichten zu verzichten und stattdessen auf vernünftige Kiefernarten oder Hemlocktannen auszuweichen. (mz/Andreas Behling)