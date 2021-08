Nur noch Hackengas bei Leon Böhme für die Wittenberg Saints

Griebo - Wenn Leon Böhme mit seinem Helm, auf dem stolz das Wappen der Wittenberg Saints prangt, auf den Grieboer Sportplatz läuft, könnte ein Unbeteiligter durchaus auf die Idee kommen, dass Böhme da irgendwie nicht reinpasst. Der dünne, fast schon schlaksig wirkende junge Mann zwischen den vielen großen kräftigen Kerlen aber sagt selbstbewusst: „Das Physische an diesem Sport ist für mich der große Reiz.“ „Und das wirklich in nahezu jedem Spiel irgendetwas passiert, das es noch nie gab“, kommt er sofort ins Schwärmen.

Dieser eine Moment

Ein Spiel zwischen den Pittsburg Steelers, deren Logo sein Basecap dekoriet, und den Cincinnati Bengals, war für den heute 21-Jährigen die erste intensive Begegnung mit dem sehr komplexen Sport aus den USA. „Die Paarung gab es während der Playoffs dann sogar noch mal“, erinnert er sich, „und war dann sogar noch besser. Seitdem sind es die Steelers“. Da geht es ihm wie vielen Footballfans.

Es ist nur dieser eine Moment, nur dieses eine Spiel, dieses eine Erlebnis, in dem man sich für ein NFL-Team entscheidet. Ungefähr zur gleichen Zeit dann hatte er sich auch vom Wittenberg-Saints-Fieber anstecken lassen. „Zuerst bin ich immer nur sporadisch beim Training gewesen“, sagt er, „wir wohnten in Oranienbaum und meine Eltern konnten mich nicht immer fahren.“

Seit drei Jahren nun ist er regelmäßig dabei und wird grundsätzlich als Running Back (RB) eingesetzt. Eine Position, die wiederum zu seiner Statur nicht zu passen scheint. Doch Böhme mischt gut mit im Laufspiel der Grieboer. „Am Anfang haben die mich vermutlich gar nicht wirklich ernst genommen“, sagt er und denkt an eines der Trainings zurück. „Damals hatte ich noch nicht mal Helm und Pad. Wir haben einfache Fangübungen trainiert und als ich den Ball direkt vor meiner Brust fangen wollte, rutschte der durch und traf mit der Spitze genau auf meinen Solarplexus.“

Böhme macht eine kurze Pause und zieht die Stirn schmunzelt kraus. „Ich hab wohl noch den Ball weitergegeben und bin dann zusammengesackt.“ Doch auch diese kurze Ohnmacht hält den Sportler, der sich auch seit vielen Jahren intensiv mit Kung Fu beschäftigt, nicht davon ab, immer wieder das Trikot der Saints überzustreifen.

Sein erstes großes persönliches Highlight in einem Punktspiel der Saints endete sogar in einem Fiasko. „Ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Spiel das war. Aber wir haben damals den Ball richtig gut bewegt.“ Nahezu über das ganze Feld sind sie marschiert und hatten dabei eigentlich nur einen einzigen Laufspielzug benutzt. „Also immer etwas variiert“, erklärt der junge Mann, der seit kurzem in Dessau wohnt und beim dortigen Umweltbundesamt eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten absolviert, „und ich hab auch immer wieder den Ball bekommen und hab mehrmals sieben oder acht Yards geschafft.“ Doch „15 Yards vor der Endzone habe ich dann den Ball gefumbelt“, schüttelt er heute noch den Kopf.

Der längste Lauf

Sein Premieren-Touchdown sollte im Übrigen nur der i-Punkt auf einem seiner bisher längsten Läufe werden. „Die Gunslingers waren ja keine schlechte Mannschaft. Das Hinspiel hatten wir ja sogar verloren.“ Aber schon in Suhl hatte das Team gemerkt, dass es mithalten kann. „Zu Hause haben wir sie dann müde gelaufen.“ In der kompletten ersten Hälfte riefen die Saints damals nur Laufspielzüge auf und wechselten ständig die Ballträger.

„Dann war ich dran“, erinnert sich der sympathische junge Mann. Damit gerechnet, dass es ein Touchdown werden würde hatte Böhme im Vorfeld keinesfalls, denn mit etwa 46 Yards hatte er noch knapp die Hälfte des Rasens vor sich. „Ich hatte mit Chris Schlack einen super Vorblocker. Der hatte wie geplant den Weg zur Seitenlinie freigeräumt und als ich dort war, war niemand mehr vor mir“, erklärt Böhme lapidar. „Dann bin ich nur noch gerannt. Nur noch Hackengas“, beschreibt er lachend diese Situation. „Ich hab die Markierungen auf dem Rasen gar nicht mehr wahrgenommen und war mir gar nicht mehr sicher, wie weit ich überhaupt rennen musste“, schüttelt er amüsiert den Kopf, „Und dann war ich drin. Unglaublich!“ (mz)