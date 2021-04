Nur eine einzige Neuinfektion im Landkreis Wittenberg

Wittenberg - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist am Mittwoch auf sehr niedrigem Niveau geblieben. Der Landkreis meldete lediglich eine Neuinfektion, damit haben sich seit Beginn der Pandemie 5.663 Menschen mit dem Virus infiziert, die Zahl der Todesopfer in Verbindung mit einer Corona-Erkrankung stieg laut Sozialministerium um eins auf insgesamt 254. 383 Patienten sind derzeit infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt den Berechnungen der Verwaltung zufolge bei derzeit 168. Etwa 90 Prozent der Neuinfektionen seien mit der als britische Variante bekannten Virusmutation B.1.1.7. infiziert, hieß es weiter. Vereinzelte Schulklassen befinden sich derzeit wegen Kontakts zu Infizierten in Quarantäne. Jüngst betroffen waren unter anderem die Grundschulen Johannes-Gutenberg in Gräfenhainichen, Geschwister-Scholl in Wittenberg und Freiligrath in Abtsdorf. Landesweit sind nach Angaben des Sozialministeriums derzeit 143 Intensiv- und Beatmungsbetten mit Covid-19-Patienten belegt. 69 dieser Patienten werden beatmet. (mz/Julius Jasper Topp)