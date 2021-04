Notbremse im Landkreis Wittenberg wird verschärft

Wittenberg - Wegen der anhaltend hohen Inzidenzzahlen werden die Einschränkungen für den Einzelhandel im Landkreis Wittenberg am Montag wieder verschärft. „Die Ampel steht nun auf orange“, sagte Vizelandrat Jörg Hartmann am Freitag bei einer Pressekonferenz.

Damit spielt der CDU-Politiker auf die vom Bund beschlossene Corona-Notbremse an. Drei Tage in Folge lag die Inzidenz pro 100.000 Einwohner über einem Wert von 150. Somit können Geschäfte, die nicht für den täglichen Bedarf unabdingbar sind, nun auch kein System wie Click and Meet mehr anbieten, bei dem nach Voranmeldung und Test im Laden eingekauft werden kann.

Erlaubt bleibt jedoch Bestellen und Abholen - also Click and Collect. Ausgenommen von den Verschärfungen sind weiterhin Lebensmittel- und Getränkemärkte, Reformhäuser, Apotheken, Drogerien, Optiker, Zeitungsverkaufsstellen, Buchhandlungen, Blumenläden, Tier- und Futtermittelgeschäfte, sowie Gartenmärkte, der Großhandel, Babyfachmärkte und Tankstellen.

Die neuen Maßnahmen werden am Samstag in Kraft treten. Durch den 1.Mai-Feiertag und den Sonntag wird das aber erst am Montag Auswirkungen für die Bewohner des Landkreises haben.

Besorgt zeigte sich Hartmann über ein mögliches weiteres Ansteigen der Inzidenz-Werte. Sollte an drei aufeinanderfolgenden Tagen ein Wert von 165 oder mehr vom RKI errechnet werden, hätte dies die Schließung der Schulen, sowie Notbetreuung in Kitas zur Folge. (mz/Julius Jasper Topp)