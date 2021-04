Notbremse im Landkreis Wittenberg gezogen

Ohne Test geht nichts mehr: Ina Langhammer in ihrem Sockenshop in Wittenberg

Wittenberg - Die Schonfrist ist vorbei. Was am vergangenen Freitag bereits vermutet worden war, ist am Montag zur Gewissheit geworden. Auch den Landkreis Wittenberg ereilt die so genannte Notbremse. Das wurde inzwischen amtlich festgestellt.

Hintergrund ist die Sieben-Tage-Inzidenz, die seit Freitag leider nicht mehr unter der entscheidenden Marke von 100 Neuinfizierten liegt. Der Wert, den das Robert-Koch-Institut am vergangenen Donnerstag errechnet hatte - 98 - war offenkundig lediglich ein Ausreißer. Freitag betrug die Inzidenz 122, Samstag 143, Sonntag 137, am gestrigen Montag 139.

Großer Informationsbedarf

Im Landkreis laufen nun die Telefone heiß, wie Sprecher Ronald Gauert berichtet. Er spricht von einem „riesigen Informations- und Orientierungsbedarf“. Die Anrufer wollen wissen, was ab dem heutigen Dienstag genau gilt: Brauche ich einen Test, wenn es zum Friseur gehen soll? Ist im Bus eine FFP-2-Maske Pflicht?

Um einen möglichst einfachen und verständlichen Überblick zu geben, hat die Verwaltung eine Art Ampel entworfen und ins Netz gestellt. Ihr ist zu entnehmen, wie die Regeln ab einem bestimmten Inzidenz-Wert lauten.

Insbesondere die umstrittene Ausgangssperre ist nun in Kraft gesetzt. Das heißt: Zwischen 22 Uhr und 5 Uhr darf nur derjenige das Haus verlassen, der einen triftigen Grund hat – etwa zur Arbeit geht, medizinische Hilfe braucht oder den Hund ausführen muss. Bis 24 Uhr ist Sport alleine, Joggen zum Beispiel, erlaubt.

Testen vorm Einkauf

Beim Einzelhandel des erweiterten täglichen Bedarfs - also beispielsweise Supermärkte, Drogerien, Buchhandlungen - ändert sich wenig. Je nach Größe des Geschäfts ist die Kundenzahl begrenzt, das galt auch schon vorher. Anders verhält es sich beim übrigen Einzelhandel, also bei Schuh- oder Kleidungsgeschäften. Hier wird das „Click and Meet“-Verfahren ergänzt durch eine Testpflicht.

Vorgelegt werden muss ab heute nach den Worten des Landkreis-Sprechers entweder der Nachweis eines „fachkundigen Testes“, also einer vom Arzt oder aus einem der zahlreichen Testzentren. Die zweite Variante wäre, einen Selbsttest zu erwerben und vor den Augen des Händlers den Test zu vollziehen. Gauert: „Darauf muss sich der Inhaber aber natürlich auch einlassen.“

Eine Inhaberin, Ina Langhammer von Inas Sockenshop in der Wittenberger Collegienstraße, informiert seit Montag mit einem Aushang ihre Kunden über die Testpflicht. Allerdings fürchtet sie, dass nun noch weniger Käufer kommen: „Es ist so schon schwer genug. Die Testpflicht ist nun noch eine Nummer schärfer.“ Sie möchte gerne positiv denken, leicht sei das aber angesichts der schwierigen Situation nicht. Zumal immer mehr Waren in den Supermärkten gehandelt würden: „Die machen den ganzen Fachhandel kaputt. Dort müsste auch eine Testpflicht gelten“, meint die Händlerin.

Wechseln an Grundschulen

In sämtlichen Schulen gilt ab dem heutigen Dienstag, was in den größeren Klassen seit langem praktiziert wird: Wechselunterricht und zwei Selbsttests pro Woche. Auch die Grundschulen müssen nun die Klassen teilen, eine Gruppe bleibt zuhause, die andere darf in die Schule. Zumindest so lange ein Inzidenz-Wert von 165 nicht überschritten wird. Sollte das geschehen, hieße das Homeschooling und Notbetreuung.

Was den Individualsport betrifft, so darf der nun laut „Notbremse“ im Freien mit maximal zwei Personen ausgeübt werden - oder natürlich mit den Menschen aus dem eigenen Haushalt. Für fünf Kinder bis 14 Jahre ist so genannter „kontaktloser Gruppensport“ noch möglich.

Bleibt die Frage mit dem Friseur und dem Öffentlichen Nahverkehr. Bei Friseur und Fußpflege gilt FFP-2-Maskenpflicht und ein tagesaktueller negativer Test analog dem Einzelhandel. Im Bus muss kein Test vorgezeigt werden, dafür die FFP-2-Maske oder eine vergleichbare, wie es heißt. (mz/Marcel Duclaud)