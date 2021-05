Norbert Ladewig will den Riesen wecken

Landratskandidat Norbert Ladewig vor dem Spielplatz in den Wittenberger Wallanlagen. Eines der Themen, die ihm am Herzen liegen, ist Bildung. Die jungen Leute brauchen mehr Chancen vor Ort, ist er überzeugt.

Wittenberg - Ein toller Landkreis, findet Norbert Ladewig: „Wie ein schlafender Riese.“ Nur, der müsse endlich mal geweckt werden. „Da muss mal jemand den Zündschlüssel drehen und Gas geben“, sagt er beim Besuch in der MZ-Redaktion.

Ladewig, 50 Jahre alt und gelernter Berufskraftfahrer, kann sich gut vorstellen, den „Riesen“ zu wecken. Er gehört zu den neun Bewerbern um das Amt des Landrates, das bei der Wahl am 6. Juni neu vergeben wird. Der Wittenberger ist kommunalpolitisch ein unbeschriebenes Blatt, wie er freimütig einräumt. Weder ist er Mitglied einer Partei, noch gehört oder gehörte er einem Ortschaftsrat oder Stadtrat an: „Politik ist für mich Neuland.“

Die Idee, sich zu bewerben, kam Ladewig spontan: „Ich dachte, ich probiere das einfach mal.“ Auch, weil er denkt, dass einiges besser laufen könnte. Der Wittenberger hat beruflich öfter mit dem Landkreis zu tun, mit Verkehrsbehörde oder Umweltamt.

Der Kraftfahrer heuerte nach seinem Abschied von „Scalar“ bei Zegarek an und ist nach eigenen Worten inzwischen die Nummer zwei hinter dem Chef. Er hat seinen Anteil daran, dass das Unternehmen, das mit Abriss, Entsorgung und Transport beschäftigt ist, floriert.

„Ich bin Disponent, betreue Baustellen, mache Angebote.“ Er sei jemand, „der anpackt“. Seine Erfahrung lautet: „Man muss davon überzeugt sein, was man tut. Dann klappt das auch.“

Mit dieser Einstellung möchte der gebürtige Treuenbrietzener, der als Kind nach Kemberg kam und später nach Wittenberg wechselte, ins Landratsamt einziehen. Er ist verheiratet, Vater von fünf Kindern („Nicht nur eigene“) und sieht nicht zuletzt deshalb die Bildung als einen Schwerpunkt.

„Das Thema bewegt mich. Ich sehe die Probleme.“ Die liegen aus Ladewigs Sicht etwa in mangelnder technischer Ausstattung der Schulen und beim Schülerverkehr: „Bei der Schule meiner Tochter fährt der Bus fünf Minuten vor Unterrichtsende. Das kann doch nicht sein.“ Überhaupt der Öffentliche Nahverkehr, noch so ein zentrales Thema. „Ich komme ja aus der Transportbranche.“

Der ÖPNV, befindet der Bewerber, gehöre „optimiert und umgebaut“. Die ländlichen Regionen seien fünftes Rad am Wagen, sie müssten besser bedient werden - mit kleineren Bussen. „Denn wenn in so einem Riesenbus fünf Leute sitzen, ist das doch sinnlos.“ Und unökologisch obendrein. Was unterdessen ein großes Plus sei für den Landkreis, das ist die ICE-Verbindung, die es unbedingt zu erhalten gelte.

Neben Bildung und Verkehr liegt Norbert Ladewig die Wirtschaft sehr am Herzen, etwa der Umgang mit Investoren. Ein Beispiel, wo es nicht gut läuft nach seiner Ansicht, ist Wittenberg Gemüse mit den Plänen, Erdbeeren im Freiland anzubauen. „Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Da ist doch kein Atomkraftwerk geplant. Es geht um Erdbeeren.“ Und um kurze Wege, um regionale Erzeugung, die ständig gefordert werde.

Da sei ein erfolgreiches Unternehmen, das Qualität liefere, dessen Erzeugnisse begehrt seien - und das werde blockiert. „Natürlich“, schränkt der Bewerber ein, „muss alles legal sein.“

Aber Wirtschaft zu stärken und zu fördern, sei außerordentlich wichtig. Der Landkreis habe im Übrigen einiges vorzuweisen. Ladewig nennt Empl oder Jütro oder BMI, die Molkerei in Jessen. Und natürlich SKW Piesteritz. Letztere machten vor, wie es möglich sei, junge Leute zum Hierbleiben zu bewegen.

Das sei entscheidend. Wie schon gesagt: Der Wittenberger ist überzeugt, dass der Landkreis großes Potenzial besitzt. Nur werde das leider zu wenig wahrgenommen. „Das muss nach außen besser vermarktet werden“, glaubt der 50-Jährige, der sich lange der CDU verbunden fühlte, jetzt aber enttäuscht ist wegen Maskenaffäre und Corona-Management. Er möchte, so er die Gelegenheit erhält, einen Beitrag leisten, hiesige Potenziale stärker ins Bewusstsein zu rücken. (mz)