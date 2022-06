Noch auf dem Trockenen in Piesteritz

Wittenberg - Da war doch was? Genau: Mitte, spätestens Ende Mai startet in Deutschland traditionell die Freibadsaison. Nun lässt das Wetter derzeit zwar ohnehin alles andere als den Wunsch nach Abkühlung aufkommen, aber das ist natürlich nicht der einzige Grund, warum auch im Wittenberger Freibad in Piesteritz noch still der See ruht: Wir befinden uns weiterhin mitten in der Pandemie, auch wenn die offiziellen Corona-Zahlen zuletzt einen hoffnungsfrohen Satz nach unten gemacht haben - unter die 100. Damit ist nun auch im Landkreis Wittenberg eine Lockerung der Bundesnotbremse in greifbare Nähe gerückt. Und damit sogleich eine Öffnung des Freibads?

