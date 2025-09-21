Oranienbaums Ortschaftsrat und der Kulturausschuss der Stadt beraten zum künftigen Zuschuss für das beliebte Orangenfest. Was die Räte bewegt.

„Nicht mehr machbar“? Oranienbaum ringt um die Zukunft seines Stadtfestes

Oranienbaum/MZ - Die Mitglieder des Ortschaftsrates Oranienbaum machen sich für einen höheren Zuschuss stark, der dem Orangenfest in Oranienbaum zugutekommen soll. Sie sprachen sich dafür aus, im Zuge der Planungen für das Haushaltsjahr 2026 den kommunalen Anteil zu verdoppeln und statt der 4.000 Euro nunmehr 8.000 Euro beizusteuern.