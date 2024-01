Julietta Buchheim mit dem zweijährigen Alessio, dem achtjährigen Tyrone, Antonio (4) und Anissa (11) in der Wohnung in Piesteritz.

Wittenberg/MZ. - Wer auf den einschlägigen Immobilienportalen im Internet nach einer Wohnung mit mehr als fünf Zimmern in Wittenberg sucht, wird kaum fündig. Zwei Treffer gibt es, ein Haus und eine Villa in der Lutherstadt. Der Rest bewegt sich im üblichen Rahmen von Mietwohnungen – ein bis drei Zimmer mit Küche und Bad. Was aber, wenn die Familie größer ist, als die durchschnittliche mit zwei Erwachsenen und 1,3 Kindern? Und was, wenn diese Familie wenig Geld zur Verfügung hat und keine Immobilienfinanzierung stemmen kann?