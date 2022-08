Neun-Euro-Ticket in der Region Wittenberg: Anbieter ziehen Zwischenbilanz

Der letzte Monat des Billigfahrens im ÖPNV: Wie das Ticket in der Region angenommen worden ist. Und: Welchen Ersatz der Landkreis anstrebt.

Wittenberg/MZ - Politik und Lobby-Verbände überschlagen sich in diesen Tagen geradezu mit Vorschlägen, was nach dem Neun-Euro-Ticket kommen soll. Anlass ist das absehbare Aus des dreimonatigen Billig-Angebots im bundesweiten ÖPNV am 31. August. Einer, der klar eine Verlängerung fordert, ist der Wittenberger Rudolf Kaufhold, der sich als Verfechter des öffentlichen Personennahverkehrs bezeichnet und diesen auch selbst viel nutzt.