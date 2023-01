Wittenberg/MZ - Alle Jahre wieder und allerorten wird das neue Jahr sowohl mit Neujahrsempfängen als auch mit Neujahrskonzerten begrüßt. In diesem Jahr so auch wieder in Wittenberg. Nach dem Neujahrsempfang im Stadthaus folgte nun zwei Tage später am Sonntag das obligate „Neujahrskonzert Leucorea musica“, das zum wiederholten Male vom Akademischen Orchester Halle im Stadthaus gestaltet wurde. Knapp 400 Konzertbesucher hatten sich dazu eingefunden, fast so viele wie zum Neujahrsempfang.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.