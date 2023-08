Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Coswig/MZ - Spätestens wenn es darum geht, ein Passfoto des Bedieners anzufertigen, verselbstständigt sich das Gerät irgendwie und mutet unwahrscheinlich futuristisch an. Automatisch fährt die Kamera in die richtige Höhe und sucht das Gesicht des Antragstellers, der tatsächlich – wie bei einem menschlichen Fotografen – nur noch stillhalten muss. In Sekundenschnelle wird die richtige Perspektive für eine biometrische Aufnahme gefunden und das Foto ist gemacht. Seit Dienstag gibt es auch im Bürgerbüro des Coswiger Rathaus ein Self-Service-Terminal.