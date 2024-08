Sekundarschulen besonders betroffen Neues Schuljahr, alte Probleme: Es mangelt an Lehrern im Landkreis Wittenberg

Mangel an Lehrern ist nach wie vor an ein drängendes Manko, besonders an Sekundarschulen. Aktuell sind 47 Stellen für den Landkreis ausgeschrieben. Wie die Lage beurteilt wird.