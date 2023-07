Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Piesteritz/MZ - Udo Pieper ist sich sicher: „Die Schüler hatten Spaß.“ Das, so der Lehrer am Gymnasium, habe er erfragt. Der Pädagoge hofft, dass auch im nächsten Jahr die Abteilung Judo vom SV Grün-Weiß den Projekttag Sport unterstützt. Aktuell können die Jugendlichen aus 14 Angeboten auswählen. „Fußball ist am meisten gefragt“, so Pieper.