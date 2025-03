Nach der Insolvenz vom „WaffelWerk“ eröffnet auf der Ladenfläche im Wittenberger Einkaufszentrum „Arsenal“ ein neues Geschäft. Was die Gäste zur Eröffnung erwartet.

Neueröffnung im Arsenal: Was hinter dem Wittenberger Waffelhaus steckt

Ein süßer Neuanfang: Natalie Weber eröffnet am Sonnabend das „Wittenberger Waffelhaus” im Einkaufszentrum „Arsenal”. Sie betreibt auch das ukrainische Restaurant „Smack” am Schwanenteich.

Wittenberg/MZ - Die letzten Vorbereitungen laufen: Möbel werden zurechtgerückt, Werbeschilder angebracht, die Scheiben geputzt. Alles soll perfekt sein, wenn an diesem Samstag um 9 Uhr im Einkaufszentrum Arsenal das „Wittenberger Waffelhaus“ seine Tore öffnet. Mit einem verlockenden Angebot an süßen und herzhaften Leckereien bringt das neue Lokal frischen Wind in das kulinarische Angebot des Centers.