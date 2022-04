Neuer Zustellstützpunkt - Post baut in Pretzsch klimaneutral

Pretzsch/MZ - In Pretzsch ist am Dienstag der neue Zustellstützpunkt der Deutschen Post DHL offiziell in Betrieb genommen worden. Dort werden Briefe und Pakete morgens angeliefert, sortiert und die Fahrzeuge der Zusteller bestückt. Bis vor kurzem befand sich der Stützpunkt in Trebitz. Dort reichte allerdings der Platz nicht mehr aus, bekanntlich nimmt die Menge der Briefe zwar ab, die von Paketen und Warenpostsendungen aber deutlich zu. Auch die Arbeitsbedingungen entsprachen dort nicht modernen Standards.