In der Wittenberger Schlossvorstadt haben die Bauarbeiten für den SV Einheit begonnen. Was den neuen Sportplatz besonders macht.

Wittenberg/MZ - Am Platz Jugend in der Wittenberger Schlossvorstadt haben am Freitag nun auch ganz offiziell die Arbeiten am neuen Kunstrasenplatz begonnen. Kurz nach 14 Uhr nahmen fünf Kinder, Nachwuchs-Fußballer des SV Einheit, den ersten Spatenstich vor.