Die letzte Bauphase am Gräfenhainichener Paul-Gerhardt-Gymnasium ist abgeschlossen. Der sanierte Schulhof erstrahlt in neuem Glanz.

Gräfenhainichen/MZ - „Die vielen neuen Bänke sind sehr schön“, sagte Linh Phung. Die Schülerin der elften Klasse könne sich gut erinnern, in welchem miserablen Zustand die Bänke gewesen seien, als sie als Fünftklässlerin erst-mals im Gräfenhainichener Paul-Gerhardt-Gymnasium aufschlug. Dass der Schulhof jetzt ordentlich und sauber befestigt ist, ist in den Augen von Josephine Grieshammer der größte Vorteil. „Wir hatten ja immer den ganzen Schulhof in den Schuhen“, erinnerte sie an die unbefestigte Fläche.