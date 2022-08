Neuer Raum für Ausstellungen - Welche neuen Pläne Heidrun Feistner hat

Wittenberg/MZ - Wittenbergs historische Altstadt hat einen Fall von Leerstand weniger. Das kleine Ladenlokal in der Collegienstraße 10 ist wieder belebt: Wo früher Lohmanns Uhren und Schmuck die Auslagen füllten, stehen jetzt in Schaufenstervitrinen und auf Sockeln im Raum Skulpturen aus der Hand von Heidrun Feistner. Die Künstlerin, die 1960 in Thüringen geboren wurde und die seit Jahr und Tag in der Staatsbibliothek Berlin arbeitet, hat den Laden als Ausstellungsraum angemietet. Sie zeigt dort ihre neue Schau.