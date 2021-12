Neuer Chef bei den Wittenberger Stadtwerken: Reinhardt folgt auf Herrmann

Wittenberg/MZ - Einen Führungswechsel bei den Stadtwerken und dem Entwässerungsbetrieb kündigt der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke und Vorsitzende des Betriebsausschusses des Entwässerungsbetriebes Oberbürgermeister Torsten Zugehör an. Nach rund 30 Jahren wird Hans-Joachim Herrmann im August 2022 in den Ruhestand gehen. Die Nachfolge übernimmt Andreas Reinhardt (49). Nach einem umfangreichen Auswahlprozess, der vor über einem Jahr begonnen hatte, habe der Stadtrat die Wahl bestätigt, heißt es in der Pressemitteilung.

Reinhardt, der aus Merseburg stammt, ist seit über 20 Jahren in der Energiewirtschaft tätig und seit acht Jahren Geschäftsführer der Stadtwerke Radolfzell am Bodensee. Dort verantwortet er noch bis Juni 2022 neben den Sparten Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung auch den Breitbandausbau in der Region sowie den örtlichen Öffentlichen Personennahverkehr, inklusive einem E-Carsharing-Angebot. Seine Tätigkeit in Wittenberg soll er am 1. Juli 2022 aufnehmen und noch zwei Monate gemeinsam mit Herrmann die beiden Unternehmen leiten.

Hans-Joachim Herrmann sei froh, dass bereits im Vorfeld gemeinsam mit den zuständigen Gremien seine Nachfolge geklärt wurde, hieß es.