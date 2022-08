Neuer Bürgermeister in Wittenberg - Im Gespräch mit André Seidig

Wittenberg/MZ - Gleich zwei Juristen an der Spitze der Stadtverwaltung - kann das gut gehen, wird’s jetzt kälter im Rathaus? André Seidig sagt nicht: was’n Quatsch, er sagt: Diese Frage habe er sich auch gestellt. Die Antwort war positiv - Wittenberg verträgt einen zweiten Juristen neben Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos). Weil ein Mensch, weil er, Seidig, als Jurist ja nicht bloß Jurist ist. Was letztlich auch nicht ausreichen würde, um ein guter Bürgermeister zu sein. Zu werden, in Seidigs Fall, denn der 42-Jährige hat gerade mal die erste Amtswoche hinter sich. Seit dem 1. August ist er der so genannte Beigeordnete und damit auch Stellvertreter Zugehörs.