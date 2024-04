Die kleine offene Minibibliothek, die im März durch Brandstiftung zerstört worden ist, wird neu aufgebaut. Viele Coswiger kündigen an, bei der Erstausstattung zu helfen.

Wilfried Klank an dem abgebrannten Bücherschrank

COSWIG/MZ. - Wilfried Klank hat gute Nachrichten für alle Coswiger Lesefreunde. Der Bücherschrank, der sich an dem kleinen Weg, der direkt neben dem Coswiger Schloss zur Elbe herunterführt, befindet, wird wieder neu aufgebaut. So schockiert und verärgert viele Einwohner waren, als sie von der Brandstiftung hörten, so sehr werden sie sich jetzt über diese Neuigkeit freuen. Dessen ist sich der 59-Jährige sicher.