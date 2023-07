Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Thiessen/MZ - Der Garten von Hans-Dieter Müller strotzt in saftigem Grün. Der 80-Jährige baut mit seiner Frau hinterm Haus für die eigene Küche etwas Gemüse an. „Eine Gemeinschaftsproduktion“, sagt er und tätschelt seine Karin liebevoll. Sogar ein paar Reihen Kartoffeln nennt er sein eigen. Ansonsten dekorieren verschiedene Blumen, Büsche und Stauden das über 1.000 Quadratmeter große persönliche Paradies des Seniorenpaares. Selbst eine kleine Gartenküche haben sich die beiden eingerichtet. Unter dem einen oder anderen Baum gibt es Sitzecken, in die sich die Müllers gern zurückziehen. Am liebsten in den Abendstunden, wenn westwärts über den Feldern und Wäldern des Flämings die Sonne untergeht. Die perfekte Idylle. Doch die ist jetzt in Gefahr.