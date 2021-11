Neue Leiterin der Geschäftstelle im Naturpark Fläming - Warum der Job perfekt zu Daniela Jännsch passt

COSWIG/MZ - Es könnte leicht der Eindruck entstehen, dass Daniela Jännsch ihre Antworten standesgemäß wählt. Egal, welches Thema berührt wird, Freizeit, Familie, Glück oder auch Leidenschaften, Jännsch kommt in den verschiedensten Varianten immer wieder auf das Thema Natur zurück. Oftmals sind es nur ganz kleine Dinge, von denen sie berichtet. „Wenn ich zu Hause auf der Treppe sitze und der Flieder blüht, brauche ich nur tief einzuatmen und bin glücklich“, sagt sie.

Daniela Jännsch ist die neue Geschäftsführerin der Coswiger Geschäftsstelle im Naturpark Fläming. „Ich glaube, ich habe jetzt einen Job gefunden, der perfekt zu mir passt“, sagt sie, „da ich sowieso schon sehr naturverbunden war und verwaltungstechnisch viel Berufserfahrung habe.“ Zuletzt im Bauamt der Evangelischen Landeskirche in Dessau tätig, arbeitete sie zuvor - nach ihrem abgeschlossenen Jurastudium - viele Jahre lang in der Rechtsabteilung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung in Magdeburg. Vielleicht lobt sie gerade deswegen die Vielseitigkeit ihrer neuen Tätigkeit. „Immer nur im Büro ist nicht so wirklich meins“, sagt sie, „ich muss auch mal raus und etwas bewegen. Andere Menschen abholen und sie ebenfalls für die Natur begeistern.“

Schon jetzt identifiziere sie sich voll und ganz mit dem Naturpark und so kommt sie sofort auch auf ein paar Projekte zu sprechen, die ihr wichtig sind. „Fläming blüht auf “, benennt sie und erklärt, dass dabei auf ungenutzten Flächen Blühstreifen oder auch Streuobstwiesen entstehen. Auch den Naschgarten, der momentan - gemeinsam mit den Schülern der Naturparkschule Jeber-Bergfrieden - in der Nähe des Schlosses angelegt wird, erwähnt sie. „Die Schüler haben jetzt schon die Beerensträucher gepflanzt“, freut sie sich.

Kleine Challenges für die Kinder

Geboren in Wittenberg und aufgewachsen in Hundeluft, lebt die nunmehr 44-Jährige mit ihren Kindern auch heute noch in ihrem Heimatdorf. „Wir wohnen direkt am Waldrand und sind oft draußen“, sagt sie. Auch während der Pandemieeinschränkungen habe sie ihre Kinder immer wieder dazu bewegen können, mit an die frische Luft zu kommen. „Ich habe mir dann immer kleine Challenges einfallen lassen“, berichtet sie und erzählt, wie sie gemeinsam mit ihrer Familie etwa querfeldein durch den Wald wandern oder auch mal in verschiedenen Gangarten die Wege entlang spazieren. „Das ist lustig“, sagt sie und lacht.

Während der siebenjährige Julian nun manchmal schon von ganz allein nach der nächsten Challenge fragt, ist die 18-jährige Marie nicht immer sofort Feuer und Flamme. „Bei meiner Großen brauche ich manchmal schon ein paar mehr Überredungskünste“, gibt sie zu.

Kater, Meerschweinchen und Igel

Haustiere gibt es im Hause Jännsch natürlich auch. „Kater und Meerschweinchen“, zählt sie auf und vergisst auch nicht die Fledermäuse, die ihren Weg immer wieder zum Scheunendach finden. Dann berichtet sie auch gleich noch von einem Igel, der ihre Familie schon seit vielen Jahren regelmäßig besucht. „Der tippelt dann manchmal auch noch über den Hof.“ Sie lacht und wirkt auch bei diesem Gedanken sofort glücklich. Egal welches Thema gestreift wird - für Daniela Jännsch ist die Natur eine Herzensangelegenheit.