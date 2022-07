Neue Chefs am Olympiasee bei Coswig

Coswig/MZ - Es gibt neue Pächter am Olympiasee. Seit dem 1. Juli halten Yvonne Hirsch und Toralf Schulz das Zepter auf dem Coswiger Waldcampingplatz in der Hand. Als waschechter Campingplatzchef kommt Schulz sich aber noch nicht vor: „Ich fühl’ mich eigentlich nach wie vor wie ein ganz normaler Camper“, sagt der 51-Jährige. Seit Jahren als leidenschaftliche Naturfreunde auf vielen Zeltplätzen in Deutschland unterwegs, haben die beiden jetzt ihr Hobby zum Beruf gemacht, wie sie sagen. Gebürtig ist das Pärchen aus Sachsen. Eine Internetanzeige hatte das Interesse an dem kleinen speziellen Zeltplatz in der Nähe Coswigs geweckt.

