Neue Busgarage für Oranienbaum steht in einer Stunde

Das letzte marode Bauwerk wird erfolgreich am Waldhaus ersetzt.

Die Fußballer in Oranienbaum haben eine neue Busgarage.

Oranienbaum - Manche Bauvorhaben müssen nicht über einen längeren Zeitraum in Etappen abgewickelt werden, sondern gehen sehr zügig über die Bühne. Darüber durfte sich zuletzt der Oranienbaumer SV Hellas 09 als Bauherr freuen. Nachdem der Landkreis Wittenberg dem Verein die Genehmigung erteilt hatte, auf einer Fläche am Waldhaus eine 18 Quadratmeter große Garage zu errichten, dauerte es keine volle Stunde, bis das Gebäude stand.

„Die Firma Griesmann lieferte eine Beton-Fertiggarage und stellte sie auf die Fundamente des in diesem Frühjahr rückgebauten alten Objektes. Damit wurde das letzte marode Bauwerk auf dem Vereinsgelände erfolgreich durch einen Neubau ersetzt“, freute sich Udo Pfeifer, Leiter der Abteilung Fußball bei den Hellenen. In dem Gebäude am nahen Spielplatz soll der Vereinsbus seinen Platz finden. Die Gesamtkosten des Gesamtprojekts beliefen sich auf ungefähr 9.000 Euro. (mz)