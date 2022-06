Neubauteile für Kita schweben in Wittenberg ein

In der Gustav-Adolf-Straße werden in dieser Woche die Module für „Flax und Krümel“ aufgestellt.

Am Kranhaken schwebte am Dienstag ein weiteres Modul auf der Baustelle ein. Hier entsteht der Neubau von „Flax und Krümel“.

Wittenberg/MZ - Eine ungewöhnliche Baustelle ist derzeit an der Gustav-Adolf-Straße in Wittenberg zu beobachten. Für den Ersatzneubau der Kindertagesstätte „Flax und Krümel“ schweben die Bauteile per Kran ein. Es ist dem Vernehmen nach das erste eigene Gebäude der Lutherstadt überhaupt, das in dieser Modulbauweise errichtet wird.