Neubau der Grundschule „Katharina von Bora“ in Pratau ist so gut wie fertig

Der Ersatzneubau liegt in den letzten Zügen. Was noch fehlt und wann umgezogen werden kann.

So sieht das neue Pratauer Schulhaus aus. Im Inneren ist es fertig, an den Außenanlagen wird, wie man hier sieht, noch gearbeitet.

Pratau/MZ - Die Baustelle ist jetzt keine mehr, weshalb sich die Besucher an diesem schmuddeligen Apriltag Füßlinge überstreifen müssen wie in einem Museumsschloss, um das funkelnagelneue Linoleum nicht zu beschmutzen. Lindgrün ist der Boden hier im Flur des neuen Hauses der Pratauer Grundschule „Katharina von Bora“. Die Schuluhr funktioniert auch schon, eigentlich fehlen nur noch die Möbel. Draußen graben große Bagger noch an den Außenanlagen herum, doch auch hier ist bald ein Ende in Sicht.