Wittenberg/MZ - Das ist – so scheint es – eine gute Nachricht. Ein neu gegründeter Verein will am Spielbetrieb in Wittenberg teilnehmen. „Wir freuen uns über den Zuwachs der Fußball-Familie“, sagt Achim Golly, der Präsident des Kreisfachverbands (KFV). Der Experte berichtet von einer Prognose des Landesverbands. Demnach werden bis 2035 ein Drittel der Wittenberger Teams nicht mehr existieren. Erfolgt jetzt die Trendwende?

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.