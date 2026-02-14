weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Nach Brand in Wittenberger Kita: Netzwerk funktioniert: Weiteres Ausweichquartier für Klettermax-Kinder gefunden

Nach Brand in Wittenberger Kita Netzwerk funktioniert: Weiteres Ausweichquartier für Klettermax-Kinder gefunden

Nach dem schlimmen Brand in der Kita „Klettermax“ stehen jetzt drei Ausweichquartiere für die Übergangszeit zur Verfügung. Welche das sind und warum Flexibilität gefragt ist.

Von Marcel Duclaud 14.02.2026, 14:00
Blick in die für „Klettermax“ angemieteten Räume in der Schillerstraße: links Kita-Leiterin Kathrin Sternberg
Blick in die für „Klettermax“ angemieteten Räume in der Schillerstraße: links Kita-Leiterin Kathrin Sternberg (Foto: Marcel Duclaud)

Wittenberg/MZ. - Inzwischen ist auch das letzte Ausweichquartier für Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Klettermax gefunden, die wie berichtet bei einem mutmaßlich mutwillig gelegten Brand Anfang des Jahres schwer beschädigt worden ist.