Nach Brand in Wittenberger Kita Netzwerk funktioniert: Weiteres Ausweichquartier für Klettermax-Kinder gefunden
Nach dem schlimmen Brand in der Kita „Klettermax“ stehen jetzt drei Ausweichquartiere für die Übergangszeit zur Verfügung. Welche das sind und warum Flexibilität gefragt ist.
14.02.2026, 14:00
Wittenberg/MZ. - Inzwischen ist auch das letzte Ausweichquartier für Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Klettermax gefunden, die wie berichtet bei einem mutmaßlich mutwillig gelegten Brand Anfang des Jahres schwer beschädigt worden ist.