Nach dem schlimmen Brand in der Kita „Klettermax“ stehen jetzt drei Ausweichquartiere für die Übergangszeit zur Verfügung. Welche das sind und warum Flexibilität gefragt ist.

Blick in die für „Klettermax“ angemieteten Räume in der Schillerstraße: links Kita-Leiterin Kathrin Sternberg

Wittenberg/MZ. - Inzwischen ist auch das letzte Ausweichquartier für Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Klettermax gefunden, die wie berichtet bei einem mutmaßlich mutwillig gelegten Brand Anfang des Jahres schwer beschädigt worden ist.