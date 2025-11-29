Nach Zwist zwischen Veranstalter und der Stadt Wittenberg haben sich die Wogen nun wieder geglättet. Deswegen gibt es auf der Schlosswiese im Jahr 2026 wieder Konzerte.

Nena soll einen Tag nach Matthias Reim auf der Schlosswiese zu sehen sein.

Wittenberg/MZ. - Dieses Mal soll alles glattgehen. Mitte August sollen Schlagersänger Matthias Reim und Neue-Deutsche-Welle-Star Nena auf der Wittenberger Schlosswiese spielen. Den Konzerten geht ein Streit zwischen Stadtverwaltung und Veranstalter voraus, den beide Seiten aber nun als beigelegt betrachten.