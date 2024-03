Söllichau/MZ. - Mehrere Nistkästen haben Mitglieder der Ortsgruppe Söllichau des Vereins Dübener Heide am gestrigen Dienstag an Bäumen im Ort angebracht. Sie sollen insbesondere Kohlmeisen und Blaumeisen als Unterschlupf dienen und als Ort zum Brüten.

Die Vögel haben es zunehmend schwer, begründen die drei Männer, die sich um die Nistkästen kümmern und sie auch selber gebaut haben, die Initiative. Es sind Günter Weißköppel, Ur-Söllichauer, wie er sagt, der längere Zeit im Biosphärenreservat Mittelelbe tätig war und derzeit unter anderem als bestellter Naturschutzhelfer aktiv ist. Sein Augenmerk gilt insbesondere Bibern, Ameisen und Fledermäusen. Zum Thema Ameisen bietet Günter Weißköppel auch Führungen an. An seiner Seite sind an diesem Tag Thomas Hust, Mitarbeiter beim Naturpark, und Walter Blümel, der ebenfalls zur Ortsgruppe des Heidevereins gehört. Zum Termin gekommen ist außerdem Bad Schmiedebergs Bürgermeisterin Heike Dorczok, die sagt: „Wir haben die Aufgabe, die Natur zu schützen. Wir wohnen doch mittendrin.“

Dass die Nistkästen, die mit Aluminiumnägeln an den Linden befestigt sind, schnell bezogen werden, da haben die Männer vom Heideverein keine Zweifel. Bei Kohl- und Blaumeisen handele es sich um Höhlenbrüter, die in der Kulturlandschaft und an perfekten Fassaden leider nicht mehr so viele Orte finden, um den Nachwuchs aufzuziehen. „Manchmal nutzen sie Röhren oder Briefkästen“, berichtet Günter Weißköppel. „Wir müssen ihnen helfen.“ Eben weil die Anzahl der Vögel stark zurückgeht, ebenso wie die der Insekten.

Den Naturschützern aus Söllichau bereitet das Sorgen: „Die Tiere sind für alle wichtig. Und es werden immer weniger.“ Dass unter anderem die intensive Landwirtschaft ein Grund ist, will Weißköppel, der selber auf einem Bauernhof groß geworden ist, nicht verschweigen. Er hofft sehr, dass im Zuge der Bauernproteste nicht der Naturschutz zurückgefahren wird. Im Übrigen sollen die am Dienstag angebrachten Nistkästen erst ein Anfang sein. Weitere, etwa für Fledermäuse, seien bereits in Planung, hieß es in Söllichau. Die Vertreter der Ortsgruppe des Heidevereins nutzten am Dienstag gleich die Gelegenheit, bei der Bürgermeisterin dafür zu werben, dass der Dorfanger erst nach der Blüte gemäht wird, nicht davor, wie das oft der Fall sei. Im Sinne der Insekten. Heike Dorczok versprach, das zu prüfen.