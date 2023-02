Coswig/MZ - Zum Naturparktreff mit Axel Schonert wird am kommenden Dienstag, 14. Februar, ab 16 Uhr in Coswig geladen. Der in der Region gut bekannte Ornithologe hat sich für die Veranstaltung, die im Informationszentrum des Vereins Naturpark Fläming in der Schlossstraße stattfindet, auf ein ganz spezielles Thema vorbereitet und stellt die Frage: „Sind Kraniche und Biber gute Nachbarn?“