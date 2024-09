Faszinierende Aufnahmen Naturfotografie als Entspannung: Gabriele Bielack zeigt beeindruckende Bilder aus Kemberg

Gabriele Bielack stellt in der alten Knabenschule in Kemberg ihre Naturfotos aus. Dabei gibt es zu jedem Bild eine spannende Geschichte. Was sie bei der Vernissage zu „Flora und Fauna in Kemberg und Umgebung“ berichtet.