Wittenberg/MZ - Die erste Frühlingsluft konnten die beiden Nasenbären Anfang dieser Woche im Wittenberger Tierpark schnuppern. Nachdem sie den gesamten Winter über in ihrem neuen Innengehege verbrachten, darf nun auch wieder das weitläufige und lichtdurchflutete Außengehege erkundet werden: Mit ihren langen Spürnasen graben die in Süd- und Mittelamerika beheimateten Tiere in der weichen Erde nach Insekten und Nüssen, außerdem hangeln sie sich von Ast zu Ast und ziehen die Blicke vieler Parkbesucher auf sich.

