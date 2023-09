Nahverkehr in Wittenberg, hier ein Bus am Marktplatz

Wittenberg/MZ - Nicht zuletzt die Familien-Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme hat ergeben: Die Zufriedenheit mit dem Öffentlichen Nahverkehr hält sich stark in Grenzen: Bei der Frage nach günstigen Nahverkehrszeiten gab es lediglich die Note 3,72; bei der nach den Nahverkehrsanbindungen eine 3,23; bei den Preisen ist es eine 3,53 geworden.

Neuvergabe steht an

Das Thema Öffentlicher Nahverkehr stand nun auch bei der ersten Kreistagssitzung nach der Sommerpause auf der Tagesordnung – und sorgte für Diskussionen. Gegenstand ist der Nahverkehrsplan für den Zeitraum 2023 bis 2033, an dem jahrelang gearbeitet wurde. Er ist nicht zuletzt Basis für die anstehende Neuerteilung der Liniengenehmigungen ab Januar 2025.

Zudem gibt der Plan Auskunft über das bestehende und geplante Netz des Öffentlichen Nahverkehrs (einschließlich Linienbündel), über geplante Maßnahmen zur weiteren Ausgestaltung des Angebotes und zur Finanzierung. Im Fokus, heißt es, stehe „ein festes und verlässliches Fahrplanangebot, die Integration des Schülerverkehrs in den Linienverkehr sowie der Ausbau flexibler Bedienformen und die Entwicklung von on-Demand-Verkehren“.

Der jetzt vorliegende Nahverkehrsplan stößt allerdings nicht überall auf Wohlwollen. Die Fraktionschefin der Linken im Kreistag etwa, Mareen Kelle, zeigte sich „schockiert“, wie sie am Montagabend erklärte: „Die Bilanz“, so Kelle, „zeigt, der Öffentliche Nahverkehr braucht Hilfe und muss verbessert werden.“ Was jetzt formuliert sei im neuen Plan, das „sind allgemeine Erklärungen, alles unter dem Schirm der Wirtschaftlichkeit“. Was ihr fehlt, das ist die Widerspiegelung der Bedürfnisse der Bürger. In anderen Landkreisen, führte Kelle Beispiele an, seien Umfragen gemacht worden, um Wünsche kennenzulernen: „Bei uns werden Linien eingestellt und wir haben nie gefragt, warum denn dort keiner mit dem Bus fährt.“

Die Kreisrätin vermisst ein Entwicklungskonzept und eben die breite Beteiligung der Bürger: Es werde immer wieder auf Fehler und Probleme hingewiesen, nur ändere sich nichts: „Der gleiche Quark wie bisher.“ Der Anrufbus sei eine gute Variante, allerdings „richtig teuer, ich habe das selber ausprobiert“.

Der Fraktionschef der CDU, Frank Brettschneider, hält die harsche Kritik unterdessen für überzogen: „Beim Konzept sind wir noch gar nicht.“ Der zur Diskussion stehende Nahverkehrsplan sei eine Art Gerüst, ein Grundstock mit den Mindest-Standards. Im übrigen gehe es um finanziellen Realismus: „Das Leben ist kein Wunschkonzert.“

„Das meiste hängt am Geld“, bestätigt Stefan Kretschmar von den Freien Wählern. Die Zukunft sei sicher der Anrufbus, „wenn schon keine Linien möglich sind“. Allerdings müssen „wir dort flexibler werden“. Und „nicht bei Taxipreisen enden“.

Dass der Landkreis Wittenberg als Flächenkreis andere Probleme habe als die Metropolen in der Republik, darauf verwies Reinhard Rauschning (SPD). „Das 49-Euro-Ticket nützt uns hier überhaupt nichts. Es wäre besser gewesen, das Geld in die Infrastruktur zu stecken.“ Er kenne, sagte Rauschning noch, niemanden, der ein 49-Euro-Ticket erworben habe.

Ähnlich argumentiert Landrat Christian Tylsch (CDU). Er sagt: „Das, was hier vorliegt, macht niemanden zufrieden. Es ist aber das, was möglich ist.“ Selbstverständlich brauche der Öffentliche Nahverkehr Hilfe, nur sei das nicht im Landkreis zu lösen. Was das 49-Euro-Ticket betrifft, fehlten noch immer klare Regelungen. Vor dessen Einführung habe der durchschnittliche Preis bei 250 Euro gelegen, jetzt könne für 49 Euro Bus und Bahn gefahren werden, in ganz Deutschland. Der reale Preis, so Tylsch, liege aber bei 450 Euro: „Niemand sagt uns, wo die 400 Euro herkommen sollen.“ Auch er betont: „Verkehrspolitik wird für die urbanen Gebiete gemacht.“

Konzept kommt noch

Der nun vorliegende Nahverkehrsplan bilde ab, was benötigt wird, zum Beispiel beim Schülerverkehr. Tylsch führt zudem die Weiterentwicklung des Anrufbussystems an. Der fungiere zumindest als Zubringer zu den Linien.

Im Übrigen bestätigt der Landrat, was Brettschneider erwähnte: Das Verkehrskonzept werde erst entwickelt. „Da schreiben wir rein, wo wir hinwollen. Dort können die Ideen hineingepackt werden. Ich bin schon gespannt. Wir machen das eine und das andere.“

Der Nahverkehrsplan des Landkreises Wittenberg für die Jahre 2023 bis 2033 ist bei vier Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen beschlossen worden.