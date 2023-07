Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dziwnówek/Wittenberg/MZ - „Speedboot fahren“ lautet die spontane Antwort von Leonie, Annalena und Ashley auf die Frage, was ihnen in der vergangenen Woche am besten gefallen habe. „Und der Aqua-Park! Das hat Spaß gemacht“, ergänzt Emma. Die Mädchen sind Teil der Judo-Gemeinschaft, die sich für eine Woche in ihrem temporären Trainingsdomizil im polnischen Ostseeörtchen Dziwnówek eingerichtet haben.