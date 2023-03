Ausbildungsmesse „Job.Läuft.“ in Wittenberg ist gut besucht. Unternehmen präsentieren sich und ihre Angebote. Die Plätze zu besetzen sei schwer, heißt es oft.

Nachwuchs wird in Wittenberg umworben

Blick in die Wittenberger Exerzierhalle. Dort fand am Dienstagnachmittag die Ausbildungsmesse „Job.Läuft.“ statt.

Wittenberg/MZ - „Wo ist Tesvolt?“ Das junge Wittenberger Unternehmen, das erfolgreich Energiespeicher herstellt und expandieren will, gehörte am gestrigen Dienstag zu den gesuchten. Zum Beispiel von Carlos und Marcus, zwei Gymnasiasten aus Gräfenhainichen, die in die Wittenberger Exerzierhalle gekommen sind, um sich „einen Überblick“ zu verschaffen, wie sie sagen.